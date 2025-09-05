Haberler

Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, A Mİllİ’yi ağırladı

TEKNİK DİREKTÖR RECEP UÇAR, A MİLLİ TAKIMI AĞIRLADI

Trendyol Süper Lig takımlarından TÜMOSAN Konyaspor’un teknik direktörü Recep Uçar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nı Kayacık Tesisleri’nde misafir etti. Uçar, millilerin tesislerdeki antrenmanı öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile buluşarak, fikir alışverişinde bulundu.

RESMİ HEYET, BAŞARI DİLEDİ

Ziyarete katılanlar arasında Vali İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker ve beraberindekiler de yer aldı. Bu heyet, ay-yıldızlı futbolculara İspanya karşısında başarılar diledi. Ayrıca, burada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirildi.

