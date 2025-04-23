Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, Açıklama Yaptı

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray’a karşı aldıkları 5-1’lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Uçar, “Coşkulu bir oyun oynamak istedik. Yeri geldiğinde riskler aldık, karşılığını alamadık” ifadelerini kullandı. Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde kendi sahasında Galatasaray’a karşı beklenmedik bir yenilgi aldı.

MAÇTAN SONRAKİ DUYGULAR

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, “Çok hayal kurmuştuk. Kupayı çok istiyorduk. İlk oynadığımız Kepez maçından itibaren, ne kadar istediğimizi bu ana kadar belli etmiştik. Bu akşam itibarıyla maalesef kupa yolculuğumuz sona erdi. Alışık olmadığımız farklı bir yenilgi aldık. Kupada bu ana kadar etkili performans sergileyerek son 4 takım arasına kalıp, yarı finale gelmiştik. En zor gruptan elemeleri geçip, lider çıkıp toplam 1 gol yiyip, 18 gol atarak buraya kadar geldik. Ama bugün itibarıyla maalesef istediklerimizi yapamadık. Maçtan önce, sınırlarımızı zorlamamız gereken bir karşılaşma demiştim. Rakibin de gücünü bilerek. Ama bugün itibarıyla bırakın sınırlarımızı zorlamayı, kendi normal standart performansımızın da altında kaldığımız bir maç oynadık. İlk kez bu kadar etkisiz bir performans gösterdik. Gerçekçi olmak gerekirse takım olarak” şeklinde konuştu.

ÖZGÜVEN VE SORUMLULUK

Ağır yenilginin sorumlusunun kendisi olduğunu belirten Uçar, “Bugüne kadar, bu noktaya gelirken gerçekten çok ciddi efor sarf ettiler. Bizlere bu ana kadar hep sevindiren sonuçlar aldılar, özellikle kupada. Ligin son bölümünde 7 maçta 5 galibiyeti alan oyunculara kesinlikle haksızlık edemem. Onlara söylediklerimi yinelemek isterim. Ben sonuç ne olursa olsun, onların bugüne kadar ortaya koyduğu efor ve mücadeleden dolayı hepsiyle gurur duyuyorum. Evet, bugün itibarıyla ağır bir yenilgi varsa, bunun da birinci sorumlusu benim, net söyleyeyim. Coşkulu bir oyun oynamak istedik. Yeri geldiğinde riskler aldık, ama karşılığını alamadık” dedi.

– KONYA