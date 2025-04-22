Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, Yenilgi Üzücüydü

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Konyaspor’un Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray’a karşı aldıkları 5-1’lik yenilgi sonrası, “Coşkulu bir oyun oynamak istedik. Yeri geldiğinde riskler aldık, karşılığını alamadık” ifadesini kullandı. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde kendi sahalarında ağır bir mağlubiyet yaşayan Konyaspor, hayal ettikleri başarıya ulaşamadı.

KUPADA HAYAL KIRIKLIĞI

Basın toplantısında konuşan Uçar, “Çok hayal kurmuştuk. Kupayı çok istiyorduk. İlk oynadığımız Kepez maçından itibaren, ne kadar istediğimizi bu ana kadar belli etmiştik. Bu akşam itibarıyla maalesef kupa yolculuğumuz sona erdi” dedi. Şimdiye dek etkili bir performans sergileyerek son dört takım arasına kalan Konyaspor, en zor gruptan çıkarak yarı finale geldi. Ancak bu akşam itibarıyla istediklerini yapamadıklarını belirtti.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Uçar, “Rakibin gücünü bilerek, ilk kez bu kadar etkisiz bir performans gösterdik. Bırakın sınırlarımızı zorlamayı, kendi normal standart performansımızın da altında kaldığımız bir maç oynadık” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ağır yenilginin sorumlusunun kendisi olduğunu ifade eden Uçar, “Bugüne kadar, bu noktaya getirene kadar gerçekten çok ciddi efor sarf ettiler. Sonuç ne olursa olsun, ortaya koydukları efor mücadeleden dolayı hepsiyle gurur duyuyorum” dedi. Maçta risk aldıklarını ancak karşılığını alamadıklarını tekrar vurguladı.