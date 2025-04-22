Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, Yenilgiden Bahsetti

MAÇIN ANALİZİ

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray karşısında yaşadıkları 5-1’lik mağlubiyet sonrası düşüncelerini paylaştı. Uçar, “Coşkulu bir oyun oynamak istedik. Yeri geldiğinde riskler aldık, karşılığını alamadık” ifadelerini kullandı. Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde, kendi sahasında Galatasaray’a büyük bir yenilgi aldı.

KUPA HAYALLERİ VE YENİLGİ

Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, kupa için büyük hayaller kurduklarını vurguladı. “Kupayı çok istiyorduk. İlk oynadığımız Kepez maçından itibaren, ne kadar istediğimizi bu ana kadar belli etmiştik. Bu akşam itibarıyla maalesef kupa yolculuğumuz sona erdi. Alışık olmadığımız farklı bir yenilgi aldık” dedi. Uçar, kupada etkili performans sergileyerek yarı finale yükseldiklerini ve en zor gruptan lider çıkmayı başardıklarını hatırlattı.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Uçar, bugünkü maçın normal performanslarının altında kaldıklarını belirtti. “Rakibin gücünü bilerek daha fazla sınırlarımızı zorlamalıydık. Ama bırakın sınırlarımızı zorlamayı, kendi normal standart performansımızın da altında kaldığımız bir maç oynadık. İlk kez bu kadar etkisiz bir performans gösterdik. Gerçekçi olmak gerekirse takım olarak” şeklinde konuştu.

SORUMLULUK VE GURUR

Ağır yenilginin sorumlusunun kendisi olduğunu ifade eden Uçar, “Bu ana kadar bizleri hep sevindiren sonuçlar aldılar. Evet bugün itibarıyla ağır bir yenilgi varsa, bunun da birinci sorumlusu benim, net söyleyeyim” dedi ve oyuncularının gösterdiği performanstan ötürü gurur duyduğunu, onların eforuna haksızlık edemeyeceğini belirtti. “Coşkulu bir oyun oynamak istedik. Yeri geldiğinde riskler aldık. Karşılığını alamadık” diyerek düşüncelerini yineledi.