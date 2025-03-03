Konyaspor-Trabzonspor Karşılaşması: İlk Yarı Detayları

MAÇIN ÖZETİ

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor, kendi sahasında Trabzonspor’u konuk ediyor. İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

İLK YARI DAKİKALARI

5. dakikada Konyaspor’un defansı, topu kaybetti. Mustafa Eskihellaç, ceza sahası yayının üzerinden kaleye bir şut gönderdi fakat top az farkla auta gitti. 18. dakikada Yusuf Erdoğan, sol köşeden ceza alanına bir orta gönderdi. Kramer’in kafa vuruşu direkt bir şekilde direkten döndü. 28. dakikada Visca, orta sahada topu kontrol ettikten sonra ceza alanına girdi. Kale alanının sağ çaprazından yaptığı şutta kaleci Deniz başarılı bir kurtuluş yaptı.

HAKEMLER VE TAKIMLAR

Maçın hakemleri Ozan Ergün, Çağlar Uyarcan ve Murat Temel olarak görev yapıyor. Konyaspor’un kadrosu: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Prip, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Yusuf Erdoğan ve Kramer. Yedeklerde: Ahmet Daş, Yasir Subaşı, Aleksic, Calusic, Bazoer, Umut Nayir, Boraijasevic, Keyta, Oğulcan Ülgün ve Bjorlo bulunuyor. Teknik direktör ise Recep Uçar. Trabzonspor’un kadrosu: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Sikan ve Banza. Yedekler: Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Hüseyin Türkmen, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz. Teknik direktör ise Şenol Güneş. Sarı kartlar: Jevtovic (Konyaspor), Malheiro (Trabzonspor) olarak kaydedildi.