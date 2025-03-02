Konyaspor-Trabzonspor Maçı 48. Kez Oynanacak

KONYA’DA YENİ BİR RANDEVU

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor ile karşılaşmak için sahaya çıkıyor. Bu, iki ekibin karşı karşıya geleceği 48. randevu olacak. Trabzonspor, 24 galibiyetle Konyaspor’a karşı üstünlük kurmuş durumda. İki takım, yarın saat 16.00’da Konya Büyükşehir Stadı’nda mücadele edecek. Konyaspor ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle toplamda 25 puan toplayarak 14. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 32 puanla 8. sıraya yerleşmiş durumda. Konyaspor’un küme düşme hattı ile arasında yalnızca 1 puan var.

Konyaspor ve Trabzonspor, daha önceki 47 maçta Konyaspor’un 11 galibiyetine karşılık Trabzonspor’un 24 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki 12 karşılaşmada ise kazanan belirlenememiş. Konyaspor, bu maçlarda toplamda 56 gol atarken, Trabzonspor rakip fileleri 77 kez havalandırmayı başarmış. Konya’daki maçlarda ise Konyaspor 5 galibiyet alırken, 8 kez yenilmiş ve 10 müsabaka beraberlikle sonuçlanmış. Konyaspor, sahasında toplamda 26 gol atarken Trabzonspor ise 28 gol kaydetmiş. Ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmada Trabzonspor 3-2’lik skorla galip gelmişti.

Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki bu önemli karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcıları ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Murat Temel olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Ömer Faruk Gültekin görev alacak.