Haberler

Konyaspor-Trabzonspor Maçı Yayın Detayları

konyaspor-trabzonspor-maci-yayin-detaylari

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig 26. hafta karşılaşması, 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 16:00’da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşecek.

YAYIN KANALI VE FREKANS BİLGİLERİ

Maç, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. HD izleme imkanı sunan kanalın güncel frekans bilgileri ise şu şekildedir:

Kanal Adı: beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi: DIGITURK T37
Frekansı: 11675
Polarizasyon: V – Dikey
Kapsama: Batı
SR: 24444
FEC: 3/4

ŞİFRESİZ İZLEME İMKANI

Futbolseverler, Konyaspor Trabzonspor maçını canlı izlemek için gerekli tüm detayları öğrenebilir. Şifresiz izleme imkanı ise mevcut değildir. Maç için HD izleme linki arayan izleyiciler, beIN Sports’un sunduğu uygun imkanları değerlendirmelidir.

ÖNEMLİ

Haberler

ÖVP Lideri Stocker Başbakan Olarak Yemin Etti

Avusturya'da yeni bir üçlü koalisyon hükümeti kuruldu. Christian Stocker, ÖVP lideri olarak Başbakanlık görevine getirildi, aşırı sağcı FPÖ ise koalisyondan çıkarıldı.
Haberler

Gaziantep FK, Eyüpspor’u Konuk Ediyor

Gaziantep FK, Süper Lig'in 26. haftasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Mücadele, ev sahibi takımın sahasında gerçekleşecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.