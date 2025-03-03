Konyaspor-Trabzonspor Maçı Yayın Detayları

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig 26. hafta karşılaşması, 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 16:00’da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşecek.

YAYIN KANALI VE FREKANS BİLGİLERİ

Maç, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. HD izleme imkanı sunan kanalın güncel frekans bilgileri ise şu şekildedir:

Kanal Adı: beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi: DIGITURK T37

Frekansı: 11675

Polarizasyon: V – Dikey

Kapsama: Batı

SR: 24444

FEC: 3/4

ŞİFRESİZ İZLEME İMKANI

Futbolseverler, Konyaspor Trabzonspor maçını canlı izlemek için gerekli tüm detayları öğrenebilir. Şifresiz izleme imkanı ise mevcut değildir. Maç için HD izleme linki arayan izleyiciler, beIN Sports’un sunduğu uygun imkanları değerlendirmelidir.