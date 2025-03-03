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Konyaspor-Trabzonspor Maçında Kavga Çıkıyor

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MAÇIN TARTIŞMALI ANI

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın uzatma süresinde gerilim yaşandı. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor, evinde Trabzonspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin uzatma dakikalarında Konyasporlu Uğurcan Yazğılı ile Trabzonsporlu Serdar Saatçi arasında bir tartışma meydana geldi.

YEDEK KULÜPLERİ DEVREYE GİRDİ

Tartışmanın büyümesiyle birlikte diğer oyuncular da sahaya dahil oldu ve bu durum yedek kulüplerinin de müdahale etmesine yol açtı. Yaşanan bu olay sonrasında mücadelenin kısa bir süre durması söz konusu oldu. Konyaspor’dan Uğurcan Yazğılı ve Keyta, Trabzonspor’dan ise Serdar Saatçi ve Cihan Çanak, olaylar nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

SONUÇ VE GELİŞMELER

Maç sonunda Konyaspor’un elde ettiği zafer, taraftarlarının yüzünü güldürürken, yaşanan tartışma ise futbolseverler arasında geniş yankı buldu. Futbolun heyecanı ve rekabeti böyle anlarla bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

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