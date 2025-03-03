Konyaspor, Trabzonspor’u 1-0 Mağlup Etti

MAÇIN DAKİKALARI VE İLK YARI

Trenyol Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor, Konyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu mücadelede kazanan 1-0’lık skorla Konyaspor oldu. Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısında tempo pek yükselmedi. İlk yarıda dikkat çeken tek tehlikeli an, 18. dakikada Konyaspor’un yaratmış olduğu pozisyondaydı. Bu dakikada Yusuf’un ortasıyla Kramer, kafa vuruşunu yaptı ama top direkten döndü. İlk yarının sonunda hiç gol sesi çıkmadı ve oyuncular soyunma odasına 0-0 ile gitti.

İKİNCİ YARIDA YAŞANAN GÖRÜNTÜLER

Trabzonspor’da 70. dakikada Mustafa Eskihellaç sarı kart gördü. Kart sınırında yer alan futbolcu, gelecek hafta Hatayspor ile oynanacak maçta görev alamayacak. Mücadelenin uzatma dakikalarında Trabzonspor ceza sahasında yaşanan bir pozisyon sonrasında Konyasporlu oyuncular, hakem Ozan Ergün’e itiraz ederek elle oynama olduğuna dair penaltı bekledi. Hakem, VAR’dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranında izledi ve Lundstram’ın elle müdahalesinde karar vererek Konyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Bu sırada, iki takım oyuncuları arasında büyük bir tartışma da yaşandı. Arbitre Ozan Ergün; Cihan, Serdar, Uğurcan Yazğılı ve Keyta’ya sarı kart gösterdi.

KONYASPOR’UN GALİBİYETİ

Konyaspor’da penaltı atışını kullanacak olan Umut Nayir, 90+10. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Böylece Konyaspor, maçı 1-0’lık skorla kazandı ve Trabzonspor’un bu sezonki deplasman hasreti devam etti. Bordo-mavililer, bu sezon oynadığı deplasman maçlarında galibiyet elde edemedi. Karadeniz ekibi, Süper Lig’de dış sahada oynadığı 12 karşılaşmadan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor, 32 puanda kalırken, Konyaspor 28 puana yükseldi. Bordo-mavililer, ligin bir sonraki haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Konyaspor ise Eyüpspor deplasmanına çıkacak.