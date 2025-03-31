Konyaspor’un Hedefi Türkiye Kupası Zaferi

KUPA HEDEFİ VE TARİHİ BAŞARILAR

Konyaspor İkinci Başkanı Adem Bulut, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde yarın karşılaşacakları İskenderunspor maçı öncesi bazı açıklamalarda bulundu. Bulut, Türkiye Kupası’nı geri alıp taraftarlarını mutlu etmek istediklerini belirtti ve “Kupa geçmişi olan bir kulübüz” dedi. Süper Lig’in önemli takımlarından Konyaspor, 3. turdan itibaren katıldığı Ziraat Türkiye Kupası’nda grup maçları ile birlikte toplamda 6 maç oynadı. Bu süreçte 17 gol atan yeşil-beyazlı ekip, sadece 1 gol yedi. Gruplardan lider olarak çıkan Konyaspor, çeyrek finalde 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile kendi evinde karşılaşacak. Konyaspor, 2016-2017 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmıştı ve bu sezon tekrar bu başarıyı elde etmeyi hedefliyor.

Kupa maçının önemine dikkat çeken Adem Bulut, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, “Kupa maçının önemini hocamız da söylüyor. Kupa kültürü olan, genlerimizde kupa geçmişi olan bir kulübüz. Önümüzde 3 tane maç var. İskenderun maçı, evimizde oynayacağımız bir maç. İkenderun’u yendiğimizde yarı finalde Galatasaray veya Fenerbahçe’den biri gelecek. Finale kadar gitmememiz için hiçbir neden yok. Sadece futbolcular oynayacak, mücadelesini yapacak. Finalde de karşımıza kim gelirse, kupayı alıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz” diye konuştu.

İSKENDERUNSPOR’A DİKKAT

Bulut ayrıca, her maçın kendine göre zorlukları olduğunu vurgulayarak, “İskenderun buralara gelirken büyük kulüpleri yendi, gruptan da güçlü takımlar arasında çıktı. 2. Lig’de de kendine göre bir tarzı olan güçlü bir takım. Hırslı gelecekler. Bence zor bir maç olacak. Biz maça ciddiyetle hazırlanıyoruz, bu ciddiyetle takımı motive etmeye çalışıyoruz. Hocamız da futbolcularla aynı şekilde iletişim kuruyor. İskenderunspor maçı zor olacak, kolay bir maç değil. Maçtan sonra ileriki karşılaşmalara odaklanacağız” şeklinde ifade etti.