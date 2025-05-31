Konyaspor’un Teknik Direktörü R. Uçar, Fenerbahçe’ye 2-1 yenildi. Sezon değerlendirdiklerini ve sıkıntılara rağmen başarı sağladıklarını belirtti. Uçar, transfer planlaması hakkında da bilgi verdi

KONYA’NIN TECRÜBESİZLİĞİ MAÇTA ETKİLİ OLDU

Konyaspor’un teknik direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe ile oynanan maçta tecrübesizliğin ön planda olduğunu ifade etti. Ayrıca, sezon hakkında “Kulübümüz adına korkulu rüya görmeden bitirilen bir sezon. Gemiyi haftalar öncesinde güvenli şekilde limana yanaştırdık” dedi. Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Konyaspor, deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 kaybetti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Uçar, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Bu sezonun son maçıydı. Genel olarak iki takımın da iddiası olmadan oynanan zorlu bir müsabakaydı. Takımımız önemli bir mücadele sergiledi; kazanma şansımız vardı fakat tecrübesizliğimiz buna engel oldu.” diyen Uçar, maç öncesinde yaşanan sakatlık ve ceza durumlarına dikkat çekti. “Yedi sakat oyuncumuz vardı, üç oyuncu ceza almıştı ve üç oyuncuya da gelecek sezon planlarımız doğrultusunda izin vermiştik. Fenerbahçe’nin taraftar desteğinin az olduğu bir ortamda galip gelme ihtimalimiz daha yüksekti. Melih Bostan ile öne geçtik, ardından Fenerbahçe, özellikle ikinci yarıda topa daha fazla hakim oldu.” şeklinde konuştu ve maç içi pozisyonları belirtti.

SEZON DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Recep Uçar sezon genelinde yaşananlarla ilgili de açıklamalarda bulundu. “Kulübümüz adına korkulu rüya görmeden bitirilen bir sezon. İçeride pek çok zorluk yaşadık ama Avrupa kupalarında mücadele ettik. Gelecek sezon küme düşme tehlikesi yaşayan bir ligde yarı finale çıkmak, genç oyunculara şans vermek, gemiyi haftalar öncesinde güvenli şekilde limana yanaştırmamıza vesile oldu. Konya’da geçen yedi ay boyunca, yönetimimize, taraftarlara ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi fedakarlık gösteren oyuncularıma da şükranlarımı sunuyorum.” diyerek, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

TRANSFER PLATFORUNDA YENİ GELİŞMELER

Transfer ve kadro planlamasıyla ilgili sorulara ise, “Prip olmayacak. Kendisine teşekkür ettik. Kadro içinde görüştüğümüz oyuncular var. Nicola (Nikola Boranijasevic) da bu oyunculardan biri. Keyta ve Nicola ile yeni bir maceraya atılmalarını söyledik.” yanıtını verdi. Bu açıklamalar, takımın geleceğiyle ilgili dikkat çekici bilgiler sundu.