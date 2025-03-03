Konyaspor’un Teknik Direktörü Recep Uçar’ın Açıklamaları

KONYA SPOR MAÇINDAN SONRAKİ DÜŞÜNCELER

Konyaspor’un Teknik Direktörü Recep Uçar, Trabzonspor ile oynanan maç sonrası yaptığı açıklamada, “Umarım bu ivmemizi ligin kalan 11 haftasında devam ettirip ligde arzu ettiğimiz yerde gidip, kupada da hedeflediğimiz bir rüyamız var” ifadelerini kullandı. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor’u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

MAÇIN ÖNEMİ VE TEMPO

Basın toplantısında konuşan Uçar, “Bulunduğumuz konum artık ligin üçte birinin kaldığı bir dönem. Konumumuz hiçbirimizi açıkçası çok mutlu etmiyordu ama buradan bir an önce kurtulabilmek adına kendi sahamızda oynayacağımız maç bizim için çok önemliydi. İstanbul’dan çeyrek finalist dönüp Trabzon’u da yeneceğiz Allah’ın izniyle demiştik” şeklinde belirtti. Uçar, dört gün önce Galatasaray ile çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını hatırlatırken, “Galatasaray’dan 1 puan alıp çeyrek finale adımızı yazdırdık. Onun verdiği pozitif enerjiyle de bugün maça başladık” dedi.

TRABZONSPOR ANALİZİ

Trabzonspor’un son dönem performansının dikkat çekici olduğunu vurgulayan Uçar, “Trabzon takımı bu sene zor dönemlerden geçiyor ama son ikinci yarısına baktığımızda ocak ayı itibariyle son altı maçın dördünü kazanan bir ekip. Her ne kadar deplasman karneleri çok iyi olmasa da çok öz güvenli ve içeride rotasyonun olduğu bir oyun oynuyorlardı” ifadelerini kullandı. Maçın ilk yarısının fazla üretken geçmediğini belirten Uçar, “Kramer’in direkten dönen topu maçın en net pozisyonuydu. Net pozisyon vermediğimiz bir bölüm oldu” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ PUAN VE GELECEK HEDEFLERİ

Uçar, “3 puan bize bir tık daha nefes aldırır ama bir şey kazanmadık. Şu anda 28 puanda aynı sıralamada devam ediyoruz. Ama son 1 haftada yaşadıklarımız bizim adımıza pozitif” diyerek sona erdi. Galibiyetin ardından, Konyaspor’un ligin kalan bölümünde göstereceği performans büyük merak konusu olmaya devam ediyor.