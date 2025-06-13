Konyaspor’un Yeni Başkanı Ömer Atiker

KONYA’DA YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

KONYASPOR Kulübü Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimde, tek bir liste ile iş insanı Ömer Atiker başkanlığa seçildi. Yeni başkan Ömer Atiker, “Konyaspor başkanlığı gibi büyük bir sorumluluğu devralmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Konyaspor, Konya’nın birlik ve inancını temsil eder. Bu emaneti taşıyacak vizyona, kararlılığa ve gönül bağına sahip olduğumuza inanıyorum” açıklamasında bulundu. Ayrıca, yönetimlerinin borç yükünü azaltacak, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla hareket edeceklerini belirtti. Konyaspor, günü kurtarmaya değil, kalıcı başarıya odaklanacak.

Konyaspor’da, yeniden aday olmayan Ömer Korkmaz ve yönetiminin yerine yapılan seçimde 390 delegenin katılımıyla gerçekleşti. Genel kurulda kulübün toplam borcunun 1 milyar 400 milyon lira olduğu oy birliğiyle ibraz edildi. Yeni başkan Atiker, borç yükünü azaltmanın yanı sıra altyapı tesislerini geliştireceklerini vurguladı. “Kendi evlatlarımızla gurur duyacağımız bir sistem kuracağız” diyen Atiker, “Taraftarlarımız, yerel basın, STK’lar ve tüm şehirle birlikte hareket edeceğiz. Konyaspor’un sesi her sokakta yankılanacak” şeklinde konuştu.