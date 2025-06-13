Konyaspor’un Yeni Başkanı Ömer Atiker

KONYASPOR’DA YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Konyaspor’da gerçekleştirilen olağan genel kurulda yeni başkan Ömer Atiker olarak belirlendi. 29 Mayıs’ta yeterli katılım sağlanamadığı için ertelenen toplantı, bugün çoğunluk gerekmeksizin yapıldı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu toplantıda öncelikle yönetim kurulu raporu, ardından gelir gider raporu ve bilançolar okundu. Konyaspor’un toplam borcunun 1 milyar 400 milyon olduğu açıklandı.

Genel kurulda, Ömer Atiker’in başkanlığındaki tek liste oylamaya sunuldu ve 390 delege toplantıya katılım gösterdi. Ömer Atiker yönetim kurulu, katılımcıların oy birliğiyle seçildi. Yeni başkan olarak Ömer Atiker, yaptığı teşekkür konuşmasında “Konyaspor yalnızca bir futbol kulübü değil, Konya’nın ruhunu, inancını birlik ve beraberliğini temsil eden bir değerdir. Bizler bu büyük kulübün emanetçisiyiz” ifadelerini kullandı.

Atiker, Konyaspor’un mali yapısını sürdürülebilir hale getirmek amacıyla titiz çalışmalar yürüteceklerini belirtti. “Gelir gider dengesini sağlayan, borç yükünü azaltan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimseyeceğiz” dedi. Gereksiz harcamalardan kaçınarak, kaynakların doğru şekilde kullanılacağını da vurgulayan Atiker, “Konyaspor’un geleceğini günü kurtarma politikaları ile değil, sağlam ve akılcı ekonomik adımlarla inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.