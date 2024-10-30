“Konyaspor’un Yeni Teknik Direktörü Recep Uçar”

KONYASPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Konyaspor, 29 Nisan 2024 tarihinde göreve getirdiği teknik direktör Ali Çamdalı ile geçtiğimiz pazartesi günü yollarını ayırdı. Yeşil beyazlı yönetim, bu durumla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Çamdalı’nın yerine ise teknik direktör Recep Uçar ile 2 yıllık yeni bir anlaşma sağlandı. Geçen sezon teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yolları ayırdıktan sonra kulübün sportif direktörü olan Ali Çamdalı, teknik direktörlük görevine getirilmişti. Ancak takım, geçen pazar günü Gaziantep FK’ya 3-1 mağlup olmasının ardından, pazartesi günü yapılan toplantıda, Çamdalı ile yolları ayırma kararı aldı. Bu karar henüz resmi bir açıklama ile duyurulmadı.

YENİ GÖREV RECEP UÇAR’A VERİLDİ

Teknik adam arayışlarına hızla devam eden yönetim, Recep Uçar ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Uçar’ın, yarın Konya’ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Kulübün basın sözcüsü Nuri Kaymak, “Ali Çamdalı ile karşılıklı sözleşmeye feshi ettik. Yarın resmi açıklama yapacağız. Recep Uçar ile de 2 yıllık sözleşme imzalayacağız.” açıklamasında bulundu.