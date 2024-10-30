Konyaspor’un Yeni Teknik Direktörü Recep Uçar!

KONYASPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Konyaspor, Ali Çamdalı ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Recep Uçar’ı getirmeye karar verdi. Kulüp, Uçar ile 2 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Çamdalı, 29 Nisan 2024 tarihinde takıma katıldıktan sonra, geçtiğimiz pazartesi günü yolların ayrıldığı bilgisi geldi. Yeşil-beyazlı yönetim şu ana kadar bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ali Çamdalı’nın yerine ise Recep Uçar ile anlaşma sağlandı.

ALI ÇAMDALI’DAN RECEP UÇAR’A GEÇİŞ

Konyaspor yönetimi, geçen sezon teknik direktör Fahrudin Omerovic ile yolları ayırdıktan sonra kulübün sportif direktörü olarak Ali Çamdalı’yı teknik adamlık pozisyonuna getirdi. Ancak takım, geçtiğimiz pazar günü Gaziantep FK’ya 3-1 mağlup olmasının ardından, yönetim toplantısı düzenleyerek Çamdalı ile yollarını ayırmaya karar verdi. Bu durum resmi olarak duyurulmadı.

Yönetim, yeni teknik direktör arayışlarına hızla başladı ve Recep Uçar ile 2 yıllık bir anlaşma sağladı. Uçar’ın, yarın Konya’ya gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Bunun yanı sıra kulübün basın sözcüsü Nuri Kaymak, “Ali Çamdalı ile karşılıklı sözleşmeye feshi ettik. Yarın resmi açıklama yapacağız. Recep Uçar ile de 2 yıllık sözleşme imzalayacağız.” ifadelerini kullandı.