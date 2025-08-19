Konyaspor’un yeni transferi Muleka geldi

YENİ TRANSFER KONYA’DA

Konyaspor’un yeni oyuncusu Jackson Muleka, Konya’ya adım attı. Transfer sürecini devam ettiren Konyaspor, en son Al-Kholood takımında forma giyen 26 yaşındaki hücumcuyu kadrosuna kattı. Akşam saatlerinde Konya Havalimanı’na gelen Muleka, burada olmaktan son derece mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti. “Taraftarımızın karşısında çok mutlu hissediyorum. Konyaspor’a katkı sağlamayı dört gözle bekliyorum. Gerçekten güzel bir şehre, mükemmel bir takıma geldim, bunun farkındayım” şeklinde açıklamada bulundu.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERDİ

Havalimanında kendisini karşılayan yeşil-beyazlı taraftarları selamlayan Muleka, onlarla birlikte üçlü poz verip, daha sonra özel bir araçla alandan ayrıldı. 26 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmesine imza atacak.