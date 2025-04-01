Konyaspor Yarı Finalde İskenderunspor’u Eledi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor, evinde İskenderunspor’u 3-0 yenerek yarı finale çıkmayı başardı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

İkinci yarıda, 64. dakikada Ndao, sağ kanattan ceza sahasına mükemmel bir ortada bulunarak Umut Nayir’i topla buluşturdu ve Nayir, topu ağlarla buluşturdu. Konyaspor’un 1-0 öne geçmesini sağladı. Ardından, 76. dakikada Pedrinho’nun ceza alanına yaptığı pas, Ndao ile buluştu fakat Ndao’nun şutu az farkla dışarı gitti. 83. dakikada ise Umut Nayir, ceza alanında Melih İbrahimoğlu’na pas verdi ve Melih’in düzgün vuruşu, direğe çarparak ağlarla buluştu. Konyaspor, durumu 2-0 yaptı.

Son dakikada, 90+2. dakikada Melih İbrahimoğlu’nun sağ köşeden kullandığı köşe vuruşunda, Calusic kafayla topu kaleye gönderdi ve maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

TAKIMLAR VE HAKEMLER

Maçın hakemliği Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci ve Ali Alp tarafından yapıldı. Konyaspor’un kadrosunda; kaleci Deniz Ertaş, defans oyuncuları Abdurrahman Üresin, Bazoer, Calusic, Yasir Subaşı, orta saha oyuncuları Oğulcan Ülgün, Bjorlo (Pedrinho dk. 57), Tunahan Taşçı (Ndao dk. 28) ve hücum oyuncuları Prip (Kaan Akyazı dk. 82), Keyta (Melih İbrahimoğlu dk. 57), Umut Nayir yer aldı.

İskenderunspor ise Onur Can Özdemir, Kadir Turhan, Ulaş Zengin gibi oyuncularla sahadaydı. Takımın teknik direktörü Soner Tolungüç iken, Konyaspor’un teknik direktörü Recep Uçar’dı.

NOTLAR VE YARGILAR

Maçta goller; Umut Nayir (dk. 64), Melih İbrahimoğlu (dk. 83) ve Calusic (dk. 90+2) tarafından atıldı. İki takımın oyuncuları arasında yaşanan çekişme sırasında sarı kart görenler: İskenderunspor’dan Serdarcan Eralp, Turan Tuzlacık, Muhammet Beşir ve Mohammed Khalil; Konyaspor’dan ise Prip, Bjorlo, Oğulcan Ülgün oldu.