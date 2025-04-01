Konyaspor Yarı Finale Yükseldi

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İskenderunspor’u yenmelerinin ardından, “İlk günden beri hayal kurmaya ve bu kupayı bu şehre getirmek için gerçekten büyük hayaller kuruyoruz. Umarım kurduğumuz hayaller gerçek olur” dedi. Konyaspor, kendi sahasında İskenderunspor’u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, “İlk günden itibaren kupa bizim için önemli bir hedef dedik. Bu şehrin genlerinde var dedik. 6 zor maçtan sonra çeyrek finale kalmayı başardık. Bugün 7. maçımızdı. 7 maç sonunda 2017 senesinden itibaren kazandığımız kupadan sonra yarı finale kalan bütün oyuncularımı içtenlikle kutluyorum” şeklinde açıklama yaptı.

Hedefe ulaşan bir mücadele

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uçar, “Maç kolay geçmeyecekti. Alt ligden bir takımın buraya gelmesi tesadüf olamazdı. Hak ederek geldiklerini biliyorduk ve bugün gösterdiler. İskenderun takımını da hocaları ve oyuncularını tebrik ediyorum. Onlara liglerinde başarılar diliyorum. Dengeli başladığımız bir oyun oldu. İlk yarıda üretkenlikte zorlandık çünkü karşımızda çok sert bir savunma vardı. Gol yememek önemliydi. İlerleyecek dakikalarda atabileceğimizi düşündük ama gol yersek işimizin zorlaşacağını biliyorduk. İlk yarı boyunca birkaç pozisyon bulduk ama 45’te Umut’la kaçırdığımız bir penaltı vardı. Eğer atabilseydik, belki ikinci yarı farklı geçecekti. 60. dakikaya kadar yine üretkenlik sorunu yaşadık. Bazı değişikliklerle üstünlüğümüzü sağladık. 65. dakikada Umut’la bulduğumuz gol bizi sevindirdi. Oyunun devamındaki akışı bizim adımıza gelişti. Ardından 82’de Melih’le bir gol daha bulduk ve 90 artılarda eklediğimiz üç golle yarı finale kaldık. Tüm oyuncularımı emekleri ve mücadeleleri için tekrar kutluyorum” şeklinde açıkladı.

Yarının beklenen rakibi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maçı hatırlatan Uçar, “Rakibimiz, yarın oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak. Fenerbahçe veya Galatasaray’dan birini şehrimizde misafir edeceğiz. Bu ligin ve kupanın en büyük favorileri her iki takımda. Buraya da favori olarak gelecekler. Ancak biz ilk günden beri inanmaya, hayal kurmaya ve bu kupayı bu şehre getirmek için gerçekten büyük hayaller kuruyoruz. Umarım kurduğumuz hayaller gerçek olur” ifadelerini kullandı.