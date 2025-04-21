Konyaspor, Yarışmaya Hazırlanıyor. Kupa İçin Yıldızlar Değil, Mücadele Önemli

KONYASPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Konyaspor, Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Galatasaray ile oynayacağı maç hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Takımın teknik direktörü Recep Uçar, “Galatasaray favori gözükse de yarın sınırlarımızı zorlayacağımız bir maç oynayacağız ve kendi adımıza kazanmak için her şeyi yapacağız. Kazanarak, kupa finaline gitmek en büyük arzumuz. Amacımız bu kupayı ikinci kez şehrimize kazandırmak” ifadelerini kullandı.

TAKIMIN HEDEFİ KUPA

Konyaspor, Türkiye Kupası Yarı Finali’nde Galatasaray ile evinde karşılaşacak. Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenmanın öncesinde açıklamalarda bulunan Uçar, Türkiye Kupası’nı ikinci kez şehre getirme hedeflerinin altını çizdi. “Süper Lig’de alt taraftan kurtulma mücadelesi verirken bir yandan da kupada daha az süre verdiğimiz oyuncularla yarı finale gelme başarısını gösterdik. Rakibimiz Galatasaray, ligin ve kupanın mutlak favorisi olan bir ekip. Bunun bilincindeyiz. Galatasaray ile bu sezon içinde toplam 3 kere karşılaştık. Futbol oyunu sadece favorilerin ve yıldızların kazandığı bir oyun değil. Kepez maçından beri kupayı ne kadar istediğimizi her demeçte belirtmeye çalışmıştım. Şehrimizin genlerinde olan bir şey kupa. Geçmişte kazanmış bir şehiriz” dedi.

GALİBİYETİ HEDEFLİYORLAR

Konyaspor’un kanat oyuncusu Ndao, Türkiye Kupası’nın kulübü ve şehri için büyük önem taşıdığını belirtti. “Kupanın kulübümüz için ve şehrimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Biz de ona göre hazırlandık. Türkiye Kupası’nı daha önce de kazandık. Güçlü bir oyun sergileyerek galibiyete odaklandık. Finale yükselip, kupayı yeniden kazanmak istiyoruz” diyerek takımın hedeflerini vurguladı.

ANRENMANDA TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Açıklamaların sonrasında teknik direktör Recep Uçar’ın önderliğinde yapılan antrenmanda futbolcular, dar alanda pas çalışması ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Konyaspor’un maça hazırlık süreci, teknik ekip ve oyuncuların özverili çalışmalarıyla devam ediyor.