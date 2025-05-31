Konyaspor Zor Maçta Tecrübesizlik Yaşadı

KONYASPOR’UN ZOR MAÇ ANALİZİ

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Genel anlamda somut olarak 2 takımın iddiası olmaması sebebi ile oynanması zor bir maçtı. Bizim adımıza iyi mücadele ettiğimiz, kazanabileceğimiz ancak tecrübesizliğimizin kurbanı olduk” ifadelerini kullandı. Süper Lig’in 38. ve son haftasında Konyaspor, deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 yenildi. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Uçar, takımının iyi bir performans sergilediğini ve galibiyeti elde edebileceklerini belirtirken, tecrübesizliklerinden dolayı kaybettiklerini belirtti.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Uçar, “Sezonun son maçı. Genel anlamda somut olarak 2 takımın iddiası olmaması sebebi ile oynanması zor bir maçtı. Bizim adımıza iyi mücadele ettiğimiz, kazanabileceğimiz ancak tecrübesizliğimizin kurbanı olduk. Maç öncesi 7 sakat oyuncumuz vardı, 3 oyuncu cezalıydı, 3 oyuncuyu ise gelecek sezon planlarımız dahilinde izin vermiştik” diye ekledi. Fenerbahçe’nin taraftar desteğinin zayıf olduğu bir ortamda galip gelme olasılıklarının arttığını düşündüklerini söyleyen Uçar, Melih Bostan ile öne geçtiklerini ancak sonrasında Fenerbahçe’nin daha fazla topa sahip olduğunu belirtti.

GELEN SİNYALLER VE GELECEK PLANLARI

Uçar, “İlk yarıda yüzde 100 şut hatırlamıyorum, gole kadar pozisyon vermemiştik. Deniz’in basit hatası ve 8 dakika sonra yediğimiz gol sonrasında direk ile dönen topumuz var. Netice itibarıyla kazanamadığımız bir oyun, ancak bizim için gelecek sezon birçok mesaj içeren bir maç oldu. Deniz Ertaş ve Melih Bostan’ın Ümit Milli Takıma gitmesi mutlu eden bir sonuç” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Uçar, “İçeride yaşadığımız birçok sıkıntıya rağmen Avrupa kupalarında oynayıp sonrasında küme düşme tehlikesi yaşanan bir ligde takımı güvenli bir şekilde limana yanaştırmayı başardık. 7 ay boyunca destek veren yönetim, taraftar ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi fedakarlık yapan oyuncularıma teşekkür ediyor, onlarla gurur duyuyorum” dedi.

KADRO PLANI HAKKINDA BİLGİLER

Gelecek sezon kadro planlaması hakkında da bilgi veren Uçar, “Prip olmayacak, kendisine teşekkür ettik. Kadro içinde görüştüğümüz oyuncular var. Nikola da bu isimlerden bir tanesi. Keyta ve Nikola’ya başka bir macerada yola çıkmalarını söyledik” şeklinde konuştu. Bu ifadeler, takımın gelecek sezon için yeni bir yapılandırma sürecine girdiğini gösteriyor.