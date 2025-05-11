Konyasporlu Futbolcular Anneler Günü’nü Kutladı

KONYA’DA ANNELER GÜNÜ KUTLAMALARI

Konya’da huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Konyasporlu futbolcular, kadınların Anneler Günü’nü kutlamak amacıyla atkı ve çiçek hediye etti. Anneler Günü çerçevesinde Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne giden futbolcular Yusuf Erdoğan, Alassane Ndao ve Deniz Ertaş, burada kalan yaşlılarla bir süre sohbet etti. Futbolcular, büyüklerin ellerinden öperek, Anneler Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerine çiçek ve Konyaspor atkısı sundu.

Futbolculardan Guilherme Sitya ve Umut Nayir, ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan kadınların Anneler Günü’nü kutladı. Çiçekler ve Konyaspor atkısıyla sevindirilen kadınlar, bu jestin ardından büyük bir mutluluk yaşadı.

Yasir Subaşı ve Adil Demirbağ ise Konya’daki Medova Hastanesi’nde yeni doğum ünitesi, onkoloji ve fizik tedavi servisinde tedavi gören hastaların Anneler Günü kutlamalarına katıldı. Oyuncular, buradaki kadınlara yeni doğan seti, Konyaspor atkısı ve çiçek takdim etti.