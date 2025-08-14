Koop-İş Sendikası Genel Kurulu Yapıldı

KOOP-İŞ SENDİKASI GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

KOOP-İŞ Sendikası Erzurum şubesi, olağan genel kurul toplantısını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Tek liste ile yapılan genel kurulda, mevcut Erzurum Şube Başkanı Tarık Toğrul güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Genel kurula, KOOP-İŞ Sendikası Genel Sekreteri Metin Güney, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve çeşitli sendika temsilcileri de katıldı. Bu kapsamda Türk İş Sendikası ve Demiryolu İşçileri Sendikası İl Temsilcisi Yusuf Gökçan, Türkiye Haber-İş Sendikası Erzurum Şubesi Başkanı Kemal Akkan, Toleyis Sendikası Erzurum Şube Başkanı Ekrem Sivaslı gibi isimler toplantının önemli katılımcıları arasında yer aldı.

EKONOMİK ZORLUKLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, genel kurulda yaptığı konuşmada, “Bizim bütün çabamız üyelerimizin aileleriyle birlikte hak ettikleri yaşam düzeyine ulaşmalarıdır” dedi. Alemdar, şu an dünyada yaşanan ekonomik krizin, üyelerin yaşam kaliteleri üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını belirtti. “Dünyanın her yerinde yaşanan kaos, küresel ekonomik düzeyde ortaya çıkan çalkantılar, savaşlar ve göçler, inanın bana bunların hepsi bizim ekmeğimize doğrudan etki ediyor” şeklinde konuşarak krizle ilgili endişelerini dile getirdi. Alemdar, yaşanan sorunların çözülmek bir yana daha da arttığını vurguladı.

HAK KAVRAMININ ÖNEMİ VURGULANDI

Alemdar, işçilerin memurların aldığı zamlardan rahatsız olmadıklarını, aksine onları desteklediklerini belirtti. Ancak hak ettikleri ücreti almak için mücadele verdiklerini ifade ederek, “Biz diyoruz ki gelirde de refahta da eşit olalım” dedi. KOOP-İŞ Sendikasının üye sayısının 121 bin 987’ye ulaştığını paylaştı. “2003 yılında 9 bin üyeyle başladığımız bu uzun ve zorlu serüveni, bugün bu sayıyla taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Alemdar ayrıca, her üyenin sahip olması gereken temel gereksinimlerin önemine vurgu yaptı ve “Evet, bakıldığında işçi sınıfının sorunları çok fazla görünüyor. Ancak bu sorunların hepimizin sorunu olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

Seçimlerin ardından, Tarık Toğrul yeniden Erzurum Şube Başkanlığı görevine seçildi.