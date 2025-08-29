Koop-İş Üyeleri Greve Çıktı

KOOP-İŞ ÜYELERİ GREVE ÇIKTI

Adıyaman’da Koop-İş Sendikası üyeleri, sosyal yardımlaşma vakfı işçilerinin kamu protokolü kapsamına alınmaması nedeniyle greve başladı. Türkiye genelinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda görev yapan işçiler, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nde hak ettikleri maaş artışlarının uygulanmaması sebebiyle basın açıklaması düzenleyerek taleplerini duyurdu. Adıyaman Valilik Bahçesi’nde gerçekleştirilen basın açıklaması, Koop-İş Sendikası Sözcüsü Nurullah Ertaş tarafından okundu.

TALEPLER YERİNE GETİRİLMİYOR

Ertaş, basın açıklamasında 2 Ağustos 2025 tarihinde TÜRK-İŞ ile hükümet arasında imzalanan Kamu Çerçeve Protokolü ile 600 bin kamu işçisine sağlanan maaş zammının, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarındaki çalışanlara yansıtılmadığını belirtti. Koop-İş Sendikası’nın temsil ettiği bu sektördeki çalışanlara yalnızca memurlara uygulanan yüzde 11 artı yüzde 7 oranlarının teklif edildiğini ifade eden Ertaş, bu durumu “Üvey evlat muamelesi” olarak nitelendirdi.

PANDEMİDEN DEPREM KOŞULLARINA KADAR SAHADA İDİLER

Açıklamasında, vakıflarda çalışan personelin pandemiden depreme kadar her türlü olağanüstü durumda sahada ilk görev alan kişiler olduğunu hatırlatan Ertaş, “Bizler vatandaşın çaresiz anında yanında olan, hafta sonu bile evini görmeden çalışan bir neferler ordusuyuz. Ancak hakkımız olan ücretleri alamıyoruz, geçinemiyoruz, yok sayılıyoruz. Bizi yok sayan hiçbir sözleşme geçerli değildir. Bu grev bir çığlıktır, bir hatırlatmadır. Biz varız” dedi. Koop-İş Sendikası üyeleri, mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.