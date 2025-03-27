Kooperatif, Pancar Paralarının Hemen Ödenmesini İstiyor

PANCAR PARALARI HIZLA YATIRILMALI

Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Vekili Barış Güntürk, Sukkar’dan pancar paralarının en kısa sürede yatırılmasını talep ediyor. Güntürk, Erzincan’daki çiftçilerin çoğunun pancar üretiminden geçim sağladığını belirtiyor ve ödenmesi gereken pancar paralarının gecikmesinin büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğunu vurguluyor.

ÜRETİCİLERİN BEKLENTİLERİ

Güntürk, pancar paraları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söylüyor: “Erzincan Sukkar Şeker Fabrikası yetkilileri 2024-2025 yılı üretimi pancar bedellerinin üreticilerimizin hesaplarına bugün 27/03/2025 perşembe gününe kadar yatırılmasını sizlerden talep ediyoruz. Mart ayı sonu itibarıyla çiftçilerimizin birçoğunun Ziraat Bankasına devre sonu yıllık bitkisel kredi kapaması var ve Ziraat Bankası bizi bekliyor. Ramazan Bayramı vesilesi ile vatandaşımızın alışveriş gıda giyim vs. ihtiyaçlarını karşılayacak ve tek elimizde bugün itibarıyla pancar parası bedeli var bekliyoruz. Pancar bedellerinin bayramdan sonraya ve 4. ay nisana sarkması halinde biz üreticiler için hiçbir kıymeti yoktur, bilgilerinize.”

ÜRETİM KAMPANYASI DILEKLERİ

Güntürk, 2025 ve 2026 yılı şeker pancarı üretim kampanyasında üreticilere tüm çiftçilere hayırlı ve bereketli bir yıl diliyor. Bu taleplerin karşılanması, bölgedeki çiftçilerin ekonomik durumunu önemli ölçüde etkileyebilir ve geçimlerini sağlama açısından büyük bir destek sağlayabilir.