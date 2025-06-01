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Kooperatif Üyesi Kadınlar Ürünleri Satışa Çıkardı

KADIN GİRİŞİMCİLER DOĞAL ÜRÜNLERLE PAZARDA

Sarıcakaya İğdir Mayıslar Kapıkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar, bayram öncesinde doğal ve lezzetli ürünleri halkla buluşturmak için bir pazar kurdu. Girişimci kadınlar, ürettikleri bu ürünleri sadece Sarıcakaya’da değil, il dışına da ulaştırmayı amaçlıyor.

Kooperatif Başkanı Gülfer Yıldız, 2004 yılında kurulan kooperatifin bu yılki bayram hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Yıldız, “Zeytin yağımız, biber salçamız, domates salçalarımızı kendimiz hazırlıyoruz. Son dönemde safran ve kuşburnu yetiştiriyoruz. Bu şekilde üretime katkıda bulunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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