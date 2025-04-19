Kooperatifçilik Geleceği Konuşuldu Çanakkale’de

KOOPERATİFÇİLİK PANELE DAMGA VURDU

Çanakkale’de 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında bir panel düzenlendi. Bu etkinlikte kooperatifçiliğin kırsal kalkınmadaki önemi ve geleceği ele alındı. Panel, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün organizasyonuyla ve Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, kooperatifçiliğin kırsal kalkınma üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

KOOPERATİFLERİN ROLÜNÜ KONUŞTULAR

Panelde Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım, kooperatiflerin üretim aşamasından pazarlamaya, kadın istihdamından sürdürülebilir tarıma kadar sağladığı katkıları içeren bir sunum yaptı. Ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Muradiye Özel Ödül, “Dünden Bugüne Kooperatifçilik ve Önemi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ TANITILDI

Ziraat Mühendisi Emre Altay ise Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan “Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOKBİS)” hakkında katılımcılara bilgiler sundu. Sunumda, sistemin kullanım detayları ve kooperatiflere sunacağı imkanlar aktarıldı. Bu etkinlik, kooperatifçiliğin geleceği hakkında çeşitli bakış açıları geliştirmek için önemli bir fırsat oldu.