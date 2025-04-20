Kooperatifler İçin Hibe Başvuruları Açıldı

Ticaret Bakanlığı, kooperatiflerin üretim ve istihdama katkı sağlayacak projelerini desteklemek amacıyla Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) çerçevesinde hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu. Siirt Valiliği’nden alınan bilgilere göre, “Başvurular 15 Nisan – 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında Siirt Ticaret İl Müdürlüğü’ne yapılabilecek.” denildi.

DESTEKLENECEK PROJELER

KOOP-DES Programı kapsamında desteklenebilecek projeler arasında, Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet alanında bulunan kooperatiflerin makine ve/veya ekipman alımları yer alıyor. Ayrıca, ortaklarının en az yüzde 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işleteceği yaşlı ve engelli bakım merkezleri, çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevleri için demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımları için destek üst limiti 1.000.000 TL olarak belirleniyor.

PAZARLAMA DESTEKLERİ

Kooperatiflerin ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik sergi ve fuar katılımlarına ilişkin destek üst limiti ise 150.000 TL. Aynı zamanda, hibe desteği sağlanan projelerde görev alacak nitelikli personel istihdamı için, bir personel için yıllık 266.400 TL, iki personel içinse yıllık 532.800 TL destek sağlanabiliyor.

PROJE BAŞVURULARI

“Ticaret Bakanlığı tarafından hibeye esas proje tutarlarının yüzde 100’üne kadar destek verilebilecektir. 2025 yılı KOOP-DES Programı’na yönelik proje başvuruları 15 Nisan – 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla kabul edilecektir.” şeklinde bilgiler verildi.