Koordinasyon: Türk Müttefiklerle İyi İletişim Var

GÜNLÜK BASIN TOPLANTISI SONUCUNDAKİ AÇIKLAMALAR

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. AA muhabirinin TUSAŞ’a yönelik terör saldırısının ardından Türk Hava Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili iki ülke savunma bakanlarının gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında sorduğu bir soru üzerine Ryder, ABD’nin “Türkiye’nin son terör saldırısıyla ilgili meşru güvenlik endişelerini tekrar kabul ettiğini” ifade etti. Ryder, ABD’nin PKK’yı bir terör örgütü olarak gördüğünü vurgularken, “Bence burada öne çıkan başlık, iki liderin özellikle iki değerli NATO müttefiki ve ortağı olmakla ilgili olarak birbirlerini desteklemek için açık bir iletişim hattını sürdürmeye kararlı olmalarıdır.” şeklinde konuştu.

AÇIK İLETİŞİM KANALLARI VE KOORDİNASYON

Ryder, Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleriyle ilgili olarak iletişim kanallarının açık olduğunu belirtti. “İki Bakan da bu konuda kararlı kalmaya devam ediyor. Türk müttefiklerimizle iyi bir koordinasyonumuz, iyi bir iletişimimiz var ve bunu bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.” dedi. Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile dün bir telefon görüşmesi yaptı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmelerde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları üzerine fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.