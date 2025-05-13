Kop Dağı Mayıs’ta Beyaza Büründü

KOP DAĞI MAYIS AYINDA KARLA KAPLANDI

Bayburt – Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, 13 Mayıs günü Bayburt-Erzurum kara yolu üzerindeki 2409 rakımlı Kop Dağı Geçidi kar yağışına maruz kaldı. Bayburt kent merkezinde aralıklı yağmur yağarken, Kop Dağı’nda ise etkili kar yağışı gerçekleşti. Bu durum, arazinin yüzeyini ve asfalt yolu kısmen beyaza bürüyerek sürücülere ilkbahar mevsiminde kar sürprizi yaşattı.

METEOROLOJİK DURUM VE UYARI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçecek. Yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gök gürültülü sağanak yağışlarla ilgili “kuvvetli yağış uyarısı”, 13 Mayıs 2025 Salı günü saat 02:00 ile 21:00 arasında Erzurum, Erzincan, Ardahan ve çevresinde bekleniyor. Bu durumun yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olabileceği tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda olumsuzluklar yaşanmaması adına dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.