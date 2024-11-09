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Spor

Kopa Trophy Oylama Sonuçları Açıklandı!

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LAMİNE YAMAL’IN BAŞARISI

Ballon d’Or ile birlikte yılın en genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy’yi Lamine Yamal kazanıyor. Bir diğer milli yıldız Arda Güler ise bu ödülde ikinci sırayı alıyor. Ödülün açıklanmasıyla birlikte oyuncuların aldı oy sayıları ve kimin kime oy verdiği de yayınlanıyor.

OY DAĞILIMI VE SONUÇLAR

Lamine Yamal, ödüle uzanmak için toplamda 113 oy alıyor. Arda Güler ise bu süreçte 26 oy almayı başarıyor. Bu sonuçlar, her iki oyuncunun da yeteneklerini ve performanslarını gözler önüne seriyor.

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