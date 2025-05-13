Köpeğe Esnaftan Yardım DÜZCE

OLAYIN GERÇEĞİ

Düzce’de bir inşaat alanında betona basan sokak köpeği, çevredeki esnafın yardımıyla kurtarıldı. Olay Beyciler Mahallesi’nde meydana geldi. Bilgilere göre, başıboş bir sokak köpeği, yeni dökülmüş ve hâlâ kurumamış betonun içine girdi. Bir süre sonra betondan çıkıp sokakta yürümeye başlayan köpeğin ayaklarındaki betonun donmaya başladığını gören esnaf, hemen harekete geçti.

ESNAFA ŞAHİTLİK EDENLER

Esnaf Emre Şentürk, “Dükkanın karşısında bir sokak köpeği vardı. Muhtemelen inşaata girip betona basmış. İnsanlar bakıp gülüyordu. Biz de burada esnaf arkadaşlarla acıdık, köpeği alıp hemen yıkadık. Eğer o beton kurusaydı, çok daha kötü olurdu. Bir insanlık göreviydi, yerine getirdik. Zaten ben de hayvan besliyorum. Kapımın önünde 3-4 sokak köpeği var, onlara her ay 5-6 bin lira mama masrafım oluyor,” dedi.

HAYVANLARA YARDIMIN ÖNEMİ

Köpeği temizledikten sonra dükkana geri döndüğünü belirten Şentürk, “Sanki teşekkür eder gibi geldi. Sevdim, mama verdim. Ara sıra buraya uğruyor,” diyerek devam etti. Sokak hayvanlarına sürekli yardım edilmesi gerektiğini vurgulayan Şentürk, “Benim yaptığım şeyi herkesin yapmasını isterim. Çünkü onlar bizim dostlarımız. Yeri geliyor canımızı, malımızı koruyorlar. En azından empati yaparak kendimizi onların yerine koymalıyız,” şeklinde konuştu.