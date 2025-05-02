Köpeğe İşkence Eden F.D. Serbest Kaldı

EDİRNE’DE KÖPEK İŞKENCESİ

Edirne’deki bir kahvehanede, 5 aylık bir köpeğin depoda bastonla dövülmesi olayında şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Lalapaşa’ya bağlı Vaysal köyünde kahvehane işleten Kazım Özen, iş yerinde baktığı köpeğin 81 yaşındaki F.D. tarafından dövüldüğünü öğrendi. Köpeğine olan eziyeti görünce büyük bir üzüntü yaşadı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Kahvehanenin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Özen, köpeğin depoya kapatılarak bastonla dövüldüğünü fark etti. Bu durumu AA muhabirine anlatan Özen, “Ben kahvehanede değildim. Çalışan arkadaş ve eşim oradaydı. Köpeği dövdüğünü görünce bağırmışlar, o da kaçmış sonra” şeklinde konuştu. Olayın ardından F.D.’yi yanına çağırarak sebebini sorduğunda, “Elimdeki ekmeği yedi, ondan dövdüm” yanıtını aldığını belirtti. Ancak kayıtlardan olayın gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Özen, F.D.’nin ceza almasını istedi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

F.D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye getirilen şüpheli, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi için önem teşkil eden bir konu olarak değerlendiriliyor.