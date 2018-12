Köpeğin kafasına kezzap dökmüşler!

Kimliği henüz tespit edilemeyen şahıslar, bir sokak köpeğinin kulaklarını kestikten sonra kafasına kezzap döktüler.

Acılar içerisinde kıvranan köpek, Gaziantep’ten Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) adına gelen bir ekip tarafından alınarak hayvanlar için özel olarak dizayn edilen ambulansla Gaziantep’e götürüldü. Köpeğin tedavisine devam ediliyor.

5 yaşında olduğu öğrenilen dişi köpeğin ağzında doku kayıpları oluştuğu belirtildi. Hayvanın tedavisini üstlenen Veteriner Esra Taşkın, hayvanın son sağlık durumu ile ilgili şunları söyledi:

“Köpeğimizin ilk önce enfeksiyonu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Aşırı derecede enfeksiyon kapmış. Bu nedenle antibiyotik uygulayarak serumla besliyoruz. Sonrasında bu yaraya başka bir yerden doku alıp uygulama yapacağız ve tam teşekküllü bir hastaneye göndereceğiz. Şu an genel durumunu düzeltmeye çalışıyoruz. Doku nakillerinde her zaman başarı olmuyor. Aldığımız dokunun burayı kabul etmesi lazım. Şu an durumu oldukça kötü. Enfeksiyon kana karışmış durumda, ateşi çok yüksek. Kendisi çok güçlü bir köpek. İşin kötü tarafı bu hayvan bu haldeyken kulakları kesilmiş, kanıyordu. Buraya geldiğinde daha kabuk bile bağlamamıştı. Geldiğince durumu çok kötüydü köpeğin. Nefes dahi alamıyordu ve hala da öyle nefes almakta zorlanıyor hayvan. Canice bir şiddet olayı bu. Kendi kendine oluşması mümkün değil bunun. Sert bir cisim yada bir kaza sonucu oluşan bir şey değil bu. Anladığımız kadarıyla bilerek isteyerek yapılmış bir insan şiddeti bu. Zavallı hayvanın yüzüne kimyasal yakıcı bir madde dökülmüş. Yani kezzap, asit yada ve benzeri bir madde olabilir. Köpeğin yüzündeki dokuların hepsi nekroze olmuş durumda. Yani dokuların hepsi ölmüş alt kısımda sadece kemik kalmış. Kemik sağlam duruyor. O yüzden herhangi bir darbe olayı değil, kimyasal madde dökülmüş. İnsan eliyle yapılmış bu canilik. Zavallı hayvan çok kötü durumda, burnu deforme olmuş, nefes alamıyor, ağızdan beslenemiyor. Şu anda biz enfeksiyonu kurutmaya çalışıyoruz çünkü köpeğimiz şu an herhangi bir operasyonu kaldırabilecek durumda değil. O yüzden şimdilik ilaçlar, damar içi antibiyotikler ve damar yoluyla besleme yapıyoruz. Genel durumu düzeldikten sonra da Hatay´a veterinerlik fakültesine gidecek ve orada hocalarımız nasıl bir tedavi uygun görürse süreç o şekilde işleyecek ama muhtemelen bir flep uygulaması yapılabilir diye düşünüyoruz.”