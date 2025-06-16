Köpek Balığı Görüntüleri Tedirginlik Yarattı

KÖPEK BALIKLARI GÖRÜNTÜLERİ TURİZMİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Mersin’in Silifke ilçesinde çeşitli türlerde yakalanan 8 köpek balığının görüntüsü, sosyal medyada yayıldıktan sonra tatilcilerde tedirginlik oluşturdu. Bu durum, birçok turistin tekne rezervasyonlarını iptal etmesine sebep oldu. Turizmciler ise bu duruma bağlı olarak mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Videoyu çeken kaptan Serkan Yetkin, panik için bir neden bulunmadığını ifade etti. Görüntülerin, Taşucu Mahallesi açıklarında çekildiği belirtiliyor ve bu durum bölgedeki panik ortamını artırdı.

TÜKETİCİLERİN REZERVASYONLARI İPTAL EDİLDİ

Hafta sonuna rağmen teknelerin tura çıkamadığını belirten turizmci Hamza Ogur, “Evet köpek balığı var ama açık sularda yaşıyorlar. Kıyılarımızda köpek balığı tehlikesi yoktur. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler misafirlerimizi tedirgin etti. Tekne turları durma noktasına geldi” dedi. Taşucu Yat Limanı’nda yaz sezonuna hazırlanan işletmeler, bu durumun etkileri altında kalarak rezervasyon kaybı yaşadıklarını aktardı.

ACİL YANLIŞ BİLGİLERİN YAYILDIĞI BİR DURUM

Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası rezervasyonları iptal eden misafirlerden bahseden turizmci Ümit Arı, durumun kendilerini mağdur ettiğini söyledi. Ayrıca, Taşucu Olta Balıkçıları Kooperatifi Başkanı Mustafa Özcan, “Bu balıklar açık denizde, derin sularda yaşıyor. Kıyıya kadar gelmeleri mümkün değil. Ancak sosyal medya üzerinden yayılan yanlış ve abartılı bilgiler nedeniyle halk tedirgin oldu, turizmciler ise mağduriyet yaşıyor. Denizimiz temiz ve güvenlidir” diye ekledi.

KAPTAN YETKİN’DEN AÇIKLAMALAR

Sosyal medyada yayılan videoyu çeken balıkçı kaptan Serkan Yetkin, korkulacak bir durum olmadığını belirtti. Yetkin, “Bu balıkları zaman zaman yakalıyoruz. Derin ve soğuk sularda yaşarlar, kıyıya kesinlikle yaklaşmazlar. O gün uluslararası sularda trol avı yapıyorduk. Kendi aramızda espri amaçlı bir video çektik ve sosyal medyada paylaştım. Ancak bazı kişiler bunu bağlamından koparıp yaydı. Taşucu kıyılarında kesinlikle köpek balığı yok. Video, kıyıya çok uzak bir bölgede, yaklaşık 500 ila 1000 metre derinlikte çekildi. Bugün turdan döndüm, en fazla 15-20 metre derinliğe gidiyoruz. İçiniz rahat olsun. Tur tekneleri o kadar uzağa gitmiyor” diye ifadelerde bulundu.