‘Köpek Balığı Yakaladık, Korktuk’

Cengiz Bayar, Hatay’ın Payas ilçesinde amatör balıkçılık yaparken bota çektiği köpek balığı ile yaşadığı heyecan dolu anları paylaştı. Oltasına takılan yaklaşık 30 kiloluk kum köpek balığını denizden kurtarmak için gösterdiği çaba büyük bir dikkatle kayıt altına alındı.

AMATÖR BALIKÇILIKTA BİR TEPKİ

Cengiz Bayar ve arkadaşları, Payas’tan İskenderun körfezine açılarak balık avlamak için denize daldı. Bir süre sonra oltalarına takılan köpek balığı, Bayar’ın korku dolu anlar yaşamasına sebep oldu. Balığı incelerken, “Köpek balığını görünce korktuk, yukarı çektiğimizde kurtarmak için uğraştık” ifadesini kullandı. Bayar, balığın ağzındaki kancayı çıkarmak için uzun bir süre çabaladı.

KÖPEK BALIKLARININ DOĞAL HAYATI

Balığı yakalamanın heyecanını yaşayan Bayar, “Kum köpek balığı insanlara saldıran cinsten değil. Üreme dönemlerinde daha çok kıyıya yaklaşan ve genellikle saldırgan olmayan bir canlıdır.” dedi. Balığı denizle buluşturma amacıyla video çektiklerini ve doğaya bırakmayı planladıklarını belirtti.

Bayar, köpek balığının neslinin tehlikede olduğunu ve bu gibi yakalamaların sık gerçekleşmediğini de sözlerine ekledi.

DENİZ MACERASI VE HEYECAN

Cengiz Bayar, köpek balığını yakalamak için 45 dakika süren bir mücadele verdiklerini ve bu süreçte bota çektiğinde hem mutluluk hem de heyecan hissettiklerini söyledi. “Bu tür bir deneyim herkesin başına gelecek bir şey değil; bizim için çok farklı bir his.” ifadesiyle yaşadığı duyguyu aktardı. Balığın ağzındaki yemi çıkartarak onu tekrar denize, doğal yaşamına salmayı başarma çabasını sevinçle anlattı.