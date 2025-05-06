Köpek, Kızlara Saldırdı, Yaralandı

SAHİPLİ KÖPEK KIZLARA SALDIRDI

Adıyaman’da sahipli bir köpek, evden kaçarak sokakta yürüyen iki genç kıza saldırdı. Olayda 17 yaşındaki Betül D. yaralandı ve bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde gerçekleşti. Betül D., arkadaşlarıyla birlikte cadde üzerinde ilerlediği sırada, evden kaçan cins köpekte saldırıya uğradı.

KURTARILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Köpek, sağ kolundan ısıran genç kızı çevredeki mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Saldırı anları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaralanan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Betül D., daha sonra taburcu edildi. Olayda saldıran köpeğin aşılı olduğu öğrenildi.