Köpek Kuduz, Karantina Başlatıldı

KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLATILDI

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde, besici hayvanlarını otlatırken köpeği bir tilki ile karşı karşıya geldi. Besicinin köpeğinin bir süre sonra yaşamını yitirdiğini gören besici, hemen durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

KUDUZ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Beldeye gelen ekipler, köpeğin itfaiye numunelerini alarak inceleme yaptı ve köpeğin kuduz olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Dağpınar beldesinde karantina uygulaması başlatıldı ve beldeye 6 ay boyunca kedi ve köpek giriş çıkışı yasaklandı.

HAYVANLAR AŞILANDI

Ayrıca, ekipler besicinin tüm hayvanlarını, olası hastalıklardan korumak amacıyla aşıladı. Bu süreç, bölgedeki hayvanların sağlığını güvence altına almak için gerekli adımları içeriyor.

ÖNEMLİ

