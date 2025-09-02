Köpek, kuduz tilkiyle savaştı

KÖPEĞİN KUDUZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kars’ın Digor ilçesinde bulunan Dağpınar beldesinde, hayvanlarını otlatan bir besicinin köpeği bir tilki ile karşılaşarak boğuşmaya girdi. Bir süre sonra besici, köpeğinin öldüğünü fark etti ve durumu hızlı bir şekilde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLATILDI

Ekiplerin beldeye gelerek yaptıkları incelemelerde, alınan numuneden köpeğin kuduz durumu tespit edildi. Bunun üzerine, Dağpınar beldesinde karantina uygulaması başlatıldı ve beldeye 6 ay boyunca kedi ve köpek giriş çıkışı yasaklandı. Ayrıca, ekipler besicinin sahip olduğu tüm hayvanları olası hastalığa karşı aşıladı.