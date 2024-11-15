Köpek Kulübesinde El Bombası Ele Geçirildi

EMNİYET EKİPLERİ OPERASYONA BAŞLADI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Söğütlü Mahallesi’nde bir evde silah bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçiyor. Yapılan araştırmalar sonucunda, cezaevinde olan Orhan B.’nin evine operasyon düzenlemek için hazırlıklara başlıyorlar.

ARAMA SONUÇLARI ŞAŞIRTICI OLDU

Gerçekleştirilen operasyonda, adreste yapılan arama sırasında yatakların altında gizlenmiş 1’i otomatik olmak üzere toplam 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçiriliyor. Polisin bahçede sürdürdüğü aramalarda, köpek kulübesindeki leğene gizlenmiş bir el bombası buluyor. Operasyon kapsamında, Orhan B.’nin annesi Aysel B. ile yeğeni Arda A. da gözaltına alınıyor. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi’ne götürülüyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER İNCELEMELERE GÖNDERİLDİ

Operasyonda ele geçirilen el bombası, Bomba İmha Şube Müdürlüğü’ne teslim ediliyor. Ayrıca, ele geçirilen silahlar ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderiliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.