Köpek Saldırısı: Murat Tutar Yoğun Bakımda

MURAT TUTAR’IN KÖPEK SALDIRISIYLA AĞIR YARALANMASI

Hakkari Yüksekova’da Eslem, ardından Konya’da Rana’nın yaşadığı benzer bir olayda, bu kez Narman ilçesinin kırsal Sütpınar Mahallesi’nde ekmek almak için bakkala giden 14 yaşındaki Murat Tutar, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Şiddetli bir şekilde saldırıya uğrayan Tutar, başı, boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden ısırıldı ve ağır yaralar aldı. Murat Tutar, bakkala giden başka bir kişi tarafından kurtarılıp Narman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından, hayati tehlikesi nedeniyle Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tutar’ın yaralarına dikiş atılmasının ardından yoğun bakım servisine alındı.

BABASINDAN DÜŞÜNDÜRÜCÜ AÇIKLAMALAR

Murat’ın babası Yakup Tutar, oğlunun bakkala giderken yaşadığı bu saldırıyı aktardı. Baba Tutar (34), “Çocuğumu kanlar içinde gördüm ve tanınmaz haldeydi. İlk önce kafasının arkasındaki yaraları fark etmedim. Hastaneye götürmek için arabaya alırken baktığımda derilerin kalktığını gördüm, boğazında diş izleri vardı.” ifadelerini kullandı. “Kulak memesi ise yoktu, kafasındaki delikleri diktiler.” sözlerini ekleyen baba, çocuğunun hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

BAKAN TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Sahipsiz hayvan sorununu “ertelenemez bir mesele” olarak nitelendiren Tunç, “Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir.” değerlendirmesini yaptı. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki sorumlulukları hatırlatan Tunç, belediyelerin ve il özel idarelerinin sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkili bir şekilde işletilmesinden sorumlu olduğunu belirtti. Ayrıca yaşanan olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını ifade etti. Tunç, “Görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır.” dedi. Bakan, “Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır.” şeklinde bir not bıraktı.