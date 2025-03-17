Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuğun Ölümü Onaylandı

KONYA’DA KÖPEK SALDIRISI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN RANA EL SELCİ’NİN ÖLÜMÜ

Konya’nın Karatay ilçesinde, ailesiyle birlikte akrabalarını ziyarete giden Rana El Selci, annesinin mutfakta iftar için yemek hazırladığı sırada dışarı çıkarak oynamaya başladı. Ancak Rana, evin yaklaşık 100 metre ilerisinde, 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırıldı. Yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi’ne götürülen Rana, ne yazık ki yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi defnedilmek üzere Suriye’ye teslim edildi.

ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI

Rana El Selci’den alınan örnekler Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı’na gönderildi. İncelemeler sonrası hazırlanan kesin raporda, Rana’nın ölüm nedeninin köpek saldırısı ve ısırıklarıyla uyumlu olduğu belirtildi. Yaralanmaların çocuğun canlıyken meydana geldiği, kafa kemiği, boyun, omurilik, kaburga kırıkları ve iç organ yaralanmalarına bağlı iç ve dış kanama olduğu ifade edildi. Ayrıca, genital bölgedeki lezyonların köpek ısırıklarıyla uyumlu olduğu ve cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

AİLENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ailenin avukatı Hasan Yılmaz, Rana’nın ailesine iftira atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Yılmaz, “Rana’nın ölüm sebebi net şekilde tespit edilmiştir. Yaralanmalar köpek saldırısı ve ısırıklarıyla uyumlu olarak belirlenmiştir. Cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Ancak bazı sosyal medya hesapları, asılsız iddialarla aileyi zor duruma sokmakta ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Gerçek dışı bilgileri yayan kişi ve kuruluşlar hakkında yasal işlemler başlayacak ve savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır. Savcılık bu süreçte gerekli soruşturmayı titiz bir şekilde yürütmektedir. Müvekkil aile, Rana’yı memleketlerine defnedip, kendi rızalarıyla ülkemize geri dönmüştür.”

Yılmaz, sosyal medya mecralarında yanıltıcı bilgiler yaymak suçundan bir kişinin tutuklandığını da aktardı. “Elim olayla ilgili diğer avukat arkadaşlarımızın suç duyurusu sonucunda, hayvanseverler tarafından kamuoyunu yanıltıcı bilgi yayanlar hakkında başlatılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı,” şeklinde konuştu.