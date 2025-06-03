Köpek saldırısında adam yaralandı

SALDIRI OLAYI VE YARALANMA DURUMU

Adıyaman’da yürüyen bir adam, sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı ve çeşitli yaralar aldı. Olay, Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi 304. Sokak üzerinde gerçekleşti. 33 yaşındaki yabancı uyruklu Abdulmuti Abdullah, Belçika Kurdu cinsi bir köpeğin saldırısına maruz kaldı. Saldırının ardından Abdullah, elinden, kolundan, ayağından ve kalçasından yaralanarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bilinirken, vücudunun çeşitli bölgelerindeki ısırık izleri dikkat çekti. Olayın ardından, bölgeye intikal eden polis ekipleri, sokakta incelemelerde bulundu. Hastanede tedavi işlemleri tamamlanan Abdulmuti Abdullah, taburcu edildi.

Abdulmuti Abdullah, saldırıyı şöyle anlattı: “Yolda yürüdüğüm esnada zinciri veya tasması olmayan bir köpek sahibinin yanında olduğu sırada direkt bana saldırdı. Önce kolumu ısırdı ve ben direndiğim esnada kolumu bırakıp ayağımı ve kalçamı ısırdı. Ben yine iyiyim ama benim yerimde küçük bir çocuk olsaydı ne olacaktı.” Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.