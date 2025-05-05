Köpek Saldırısında Kadın Yaralandı

KADININ KÖPEK SALDIRISINDAN YARALANMASI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 47 yaşındaki Zekiye A., bir başıboş köpeğin saldırısı sonrası yaralandı. Olay, gündüz saatlerinde Cemaliye Mahallesi Hastane Çeşme Sokak üzerinde, Tarihi Çorlu Evi önünde gerçekleşti. Yolda yürüyen Zekiye A., aniden köpeğin saldırısına uğrayarak, bacağından ısırıldı ve yaralandı.

Hızla çevresindeki vatandaşlardan yardım isteyen Zekiye A., acı içinde kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Zekiye A., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak gerekli tedavi altına alındı.

Zekiye A., köpek saldırısıyla ilgili şikayetçi olacağını belirtti ve olayın ardından yaşadığı bu durumun kendisi için son derece rahatsız edici olduğunu ifade etti.