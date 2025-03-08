Köpek Saldırısıyla Ölen Çocuk İçin Soruşturma

KÜÇÜK RANA’NIN TRAJEDİSİ

Konya’da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci, yaşamını yitirdi. Konya Valiliği yaptığı açıklamada, “Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir” dedi. Olay, saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak’ta gerçekleşti. Ailesiyle akrabalarına ziyarete giden minik Rana, yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi’ne götürüldü, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BELEDİYE BAŞKANINA TEPKİLER

Olayın ardından mahalle aralarına “besleme” istasyonları kuran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya büyük tepki gösterildi. Sosyal medyada #HasanKılcaTutuklansın etiketiyle kısa sürede binlerce tweet atıldı. Tepkilerin artmasının ardından, olayla ilgili klişe bir açıklama yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Bizlerin tüm şehir olarak topyekün bir duruşla, sorunu tamamen bitirene kadar asla durmayacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Toplama çalışmalarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. Tüm gücümüzle sahada çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Kaybettiğimiz yavrumuza Rabbim’den rahmet diliyorum. Allah ailesine sabırlar versin. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.