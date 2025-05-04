Köpek Tepki Verdi, Uyuşturucu Ele Geçirildi

NARKOTİK KÖPEĞİNİN TEPKİSİ ÜZERİNE ARAMA YAPILDI

Kocaeli’de gerçekleştirilen operasyon sırasında durdurulan bir klima yüklü tırda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda 397 bin uyuşturucu hap ve 7 kilo metamfetamin yakalandı. Ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla Gebze ilçesinde çalışmalarını sürdürdü.

YAPILAN ARAMA SONUCUNDA BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik köpeğinin tırda tepki vermesi üzerine, ekipler detaylı bir arama gerçekleştirdi. Tırda 220 kilo ağırlığında 397 bin sentetik ecza ve 7 kilo metamfetamin tespit edildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi tutuklandı.