KÖPEKLERİN SALDIRISI OLUMU GETİRDİ

Kayseri’nin Sarız ilçesi Gümüşali Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çoban köpeklerinin saldırısı sonucu 72 yaşındaki Mustafa Özberk hayatını kaybetti. Köpeklerin sahibi M.Y., bu üzücü olayın ardından gözaltına alındı. Mahalle sakinlerinden Kemal Polat, “Olay yerine giderken köpekler bize saldırdı. Traktörleri köpeklerin üzerine sürdük. Köpekler kaçınca biz yanlarına vardık. Kontrol ettiğimizde vefat etmişti 72 yaşındaki Mustafa Özberk. Köpekler sahipli çoban köpeğiydi” şeklinde bilgi verdi.

Akrabalık İlişkisi ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili yapılan araştırmalarda, hayatını kaybeden Mustafa Özberk’in M.Y. ile akraba olduğu öğrenildi. Bu durum olayın daha da dramatik bir boyut kazanmasına sebep oldu. Şu anda olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yerel halk, başlarına gelen bu trajik olaydan büyük üzüntü duyuyor.