Köpekler, Yürüyüş Sırasında Saldırdı

OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Saat 08.30 sularında İskele Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda gelişen olay, Ümit Ramazan Konanç’ın sahilde yürüyüş yaptığı esnada başladı. O sırada sahipsiz köpeklerin havlaması dikkati çekti. Konanç, o anları cep telefonuyla kaydetmeyi tercih etti.

SAKATLANMA VE HASTANE SÜRECİ

Bir süre sonra köpeklerden biri, Ümit Ramazan Konanç’a saldırdı. Köpeğin sol bacağını ısırdığı Konanç, kendi çabalarıyla o durumu atlattı. Acilen Datça Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran Konanç’a bacağına 5 dikiş atıldıktan sonra taburcu oldu. Daha sonra rapor alan Konanç, Datça Belediyesi hakkında gereken önlemleri almadığı iddiasıyla şikayette bulunmaya karar verdi.

ŞİKAYET VE HAZIRLIK İSTEĞİ

Kendisine ait bir köpeği olduğunu belirten Konanç, yetkililerden bu konuya dair önlem almasını talep etti. “Bazen köpeğimle bazen de tek başıma sabahları yürüyüş yapıyorum. Bu durum köpeğimle yürürken de başıma gelmişti. Dün köpeğime saldırıp, ısıran sokak köpekleri bugün de bana saldırdı. Yürüyüş yapan diğer vatandaşlar artık ellerinde sopalarla dolaşıyor. Konuyla ilgili yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.