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Köpeklerin Saldırısı Sonucu Çocuk Öldü

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SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISI

Konya’da başıboş sokak köpekleri bir kez daha dehşet saçtı. Kontrolsüz bir şekilde çoğalan ve saldırganlaşan sokak köpekleri bir can daha aldı. Saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi Zübeyir Sokak’ta, Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci isimli kız çocuğu ailesiyle birlikte bir akrabalarına iftara geldi.

10 KÖPEĞİN SALDIRISIYLA KARŞILAŞTI

İftar saati öncesi çocuklar sokakta oynarken, Rana El Selci diğer çocukların yanından ayrıldı ve bir süre sonra çocuğa yaklaşık 10 köpek saldırdı. Küçük kız çevredeki vatandaşlar tarafından boş arazide kanlar içinde hareketsiz bulunurken, durum sağlık ve polis ekiplerine ihbar edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Aileye durum bildirildi ve çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

MUHTARIN ÜZÜNTÜSÜ

Olayın yaşandığı Başak Mahallesi’nin muhtarı Ramazan Dayan, “Olayı öğrenince çok üzüldüm. Allah, ailesine sabır versin. Bizler de tedirgin olduk, çok üzüldük. Köpek, zaten ülkemizin sorunu, bizim mahalleyle alakalı değil. Belediyeler düzenli olarak topluyor ama bizim sıkıntımız kenardan sürekli köpek geliyor. Ben hala olayın şokundayım, hala titriyorum. O çocuğun hali beni çok etkiledi” şeklinde konuştu. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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