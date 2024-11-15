Köpekten Kaçarken Ölen Çocuk Davası Beraatla Sonlandı

ANTALYA’DA KÖPEKLERLE İLGİLİ TRAFİK KAZASI DAVASINDA GELİŞMELER

Antalya’da meydana gelen başıboş köpeklerin yol açtığı ölümlü trafik kazasıyla ilgili ihmal davasında önemli bir gelişme yaşandı. 5 Mart 2022’de Serik ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, bir kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Küçük çocuk, hastaneye kaldırıldıktan 23 gün sonra hayatını kaybetti.

İHMALKAR HAKKINDAKİ DAVADA SONUÇ

Mahra Melin Pınar’ın ölümüyle bağlantılı olarak, ihmal iddiasıyla Serik 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan dönemin Serik Belediye Veteriner Hizmetleri Müdürü G.G.M., hakim karşısına çıktı. Duruşmada, G.G.M. ile birlikte Mahra Melin Pınar’ın babası Murat Pınar, annesi Derya Pınar ve avukatları da yer aldı. ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla tutuksuz yargılanan G.G.M, olayda herhangi bir ihmalinin veya suçu olmadığını ifade ederek beraat talep etti.

MAHKEME KARARI VE AİLENİN TEPKİSİ

Savcılığın mütalaasının ardından mahkeme, G.G.M.’nin beraatine karar verdi. Duruşmanın ardından Murat Pınar ve Derya Pınar, verilen karara tepki göstererek dosyayı istinaf mahkemesine taşımayı planladıklarını duyurdu.